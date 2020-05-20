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Синод Церкви Молдовы напомнил властям, что вакцинация должна проводиться добровольно

Синод Церкви Молдовы напомнил властям, что вакцинация должна проводиться добровольно

Главное: Синод Церкви Молдовы призвал власти обеспечение права граждан, которые отказываются от обязательной вакцинации.

Детали: Синод Православной Церкви Молдовы, 19 мая, принял обращение к президенту, главе парламента и премьер-министру страны относительно законности возможной обязательной вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Православной Церкви Молдовы.

В документе говорится, что с 17 марта в Республике Молдова на 60 дней было введено чрезвычайное положение в связи с пандемией.

«За это время у всех нас была возможность понять, что значит ограничивать основные права граждан», — говорится в обращении.

Члены Синода поясняют, что «все большее число президентов, политиков, депутатов, бизнесменов и медицинских экспертов открыто заявляют о тестировании некоторых вакцин против COVID-19, которое должно проводиться обязательно. Были и такие заявления в политической среде Республики Молдова».

Синод поясняет, что «вакцинация является превентивной медицинской процедурой», и, согласно конституции страны должно проводиться на добровольной основе.

В связи с этим Синод выступил со следующими требованиями:

В соответствии с положениями Конвенции о защите прав человека, «вакцинация населения (от COVID-19 и т. д.), а также любое медицинское вмешательство, должно проводиться на добровольной основе, только с согласия и при наличии полной информации у пациента».

«Обеспечение всех основных прав граждан, которые отказываются от обязательной вакцинации».

«Обеспечение права человека не вживлять/имплантировать какие-либо устройства/чипы, чуждые человеческому телу, принимая во внимание информацию, представленную учеными об их опасности, а также пророчества Апокалипсиса Иоанна Богослова и святых отцов».

В тему: 14 мая 2020 года Патриарх Кирилл распорядился сократить отчисления в Патриархию.

Тэги: общество, православие, Молдова, новости православия

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