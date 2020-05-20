В «Киевводоканале» считают, что киевляне слишком мало платят за воду. Кто не согласен, пишите письма

Главное: «Киевводоканал» намерен почти на 20% поднять тарифы на свои услуги для населения с нового года. Несогласные могут высказать свои предложения.

Детали: Акционерная компания «Киевводоканал» предложил повысить тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения для потребителей Киева на 19%. Как сообщает пресс-служба компании, с 1 января 2021 года предлагается установить тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в размере 27,35 грн за 1 кубометр. Из них 14,74 грн — за 1 куб. м водоснабжения и 12,61 грн — за 1 куб. м водоотвода.

В компании призвали потребителей делиться своим мнением относительно такого решения в течение 10 календарных дней, отправив письмо по адресу: 01015, Киев, ул. Лейпцигская, 1-А или на электронную почту [email protected]

При этом в водоканале напомнили, что в феврале 2020 г Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, был одобрен проект постановления о повышении тарифа на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева до 22,992 грн за 1 кубометр.

В частности, на сегодняшний день киевляне платят 13,44 грн за 1 кубометр водоснабжения и 9,552 грн — за водоотвод.

В тему: С 1 февраля 2019 года в Киеве были изменены принципы начисления платы за потребленные услуги по водоснабжению и водоотводу. В соответствии с новой методикой жильцы должны оплатить весь объем воды, который потребил их дом.