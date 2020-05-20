Нардепы от «Батькивщины» в полном составе проверяются на коронавирус

Главное: Все нардепы от «Батькивщины» проверяются на коронавирус после того, как появилась информация о заболевании их коллеги Олега Мейдича.

Детали: Сегодня, 20 мая, народные депутаты Украины от «Батькивщины» не явились на заседание Верховной Рады. Фракция в полном составе проверяется на коронавирус после того, как инфекцию обнаружили у их коллеги Олега Мейдича, сообщает «Страна».

Таким образом, подтвердилась информация Телеграм-канала «Политика страны».

В тему: В парламенте еще у одного депутата обнаружен коронавирус. По имеющейся информациии, этот депутат — мажоритарщик от «Всеукраинского объединения «Батькивщина» Олег Мейдич.