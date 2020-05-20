В Церкви рассказали, как научиться отделять грех от самого человека

Главное: В Евангелие много раз говорится о прощении. Христиане должны прощать обидчиков и не держать зла. Об этом рассказал митрополит Иларион.

Главное: Если мы видим, что человек согрешает, то должны учиться отделять грех от самого человека.

Об этом рассказал глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев) в передаче «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

«В Евангелии от Луки действительно говорится: „Если покается, прости ему“. „И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, — прости ему“ (Лк. 17:3-4). При этом в Евангелии от Матфея приводится немного другой вариант ответа на подобное вопрошание апостола Петра, сказавшего: „Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?“ Христос ответил: „Не говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз“ (Мф. 18:22). Иначе говоря, прощать надо бессчетное число раз. В этом случае нет никакого уточнения „если покается“ или „если попросит прощения“ — просто нужно прощать», — сказал митрополит Иларион.

Владыка подчеркнул, что христиане призваны всегда прощать.

«Конечно, существуют разные ситуации. Одна ситуация — когда человек перед нами виноват и просит прощения. Конечно, по-христиански мы призваны его прощать. Но бывает и много ситуаций, когда человек перед нами виноват, однако не просит о прощении. Тем не менее, это не значит, что мы не должны его прощать: христианин призван всегда и всех прощать и никогда не держать в себе зла на людей, а если мы видим, что какой-то человек согрешает, то должны учиться отделять грех от самого человека. Точно так же врач, когда к нему приходит больной, не воспринимает его просто как больного, но старается сделать все для того, чтобы отделить болезнь от человека, то есть вылечить его, так же и мы своим христианским отношением, своим смирением и прощением можем вылечить от болезни человека, который виноват против нас», — объяснил иерарх РПЦ.

Архиерей напомнил слова Господа Иисуса Христа из Евангелия от Марка: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что́ имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мк. 17:25).

В тему: Сегодня в Церкви рассказали, что трансляции богослужений смотрит больше людей, чем вместилось бы в храм.