В Днепре благодаря «Великому будівництву» Президента наконец достроят объездную, — Голик

Строительство второй очереди объездной дороги Днепра будет закончено до конца 2020 года. Эту трассу требовал достроить Президент Владимир Зеленский, когда был на ней в ходе визита в Днепропетровскую область летом 2019-го года. Сейчас работы на ней ведутся в рамках Национальной программы «Велике будівництво», инициированной Президентом, сообщает Информатор со ссылкой на Юрия Голика, который на протяжении четырех лет был советником главы Днепропетровской ОГА.

«В конце прошлого года были уложены два слоя дорожного покрытия на участке от Запорожской трассы до ул. Аэропортовская. В этом году Объездная Днепра должна быть достроена... И город получит долгожданную дорогу, которая разгрузит ту же улицу Космическую от фур. А еще один долгострой будет закончен», — заявил Голик.

Общая протяженность объездной Днепра, или Южного обхода, — 61,5 км. Строительство разделено на четыре очереди. Работы над первой очередью в 18 км закончили в 2012 году. Потом строительство надолго остановилось.

Как рассказал Юрий Голик, ровно три года назад он вместе с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном посетил место «провала», который образовался вместо моста на въезде в Днепр. Этот элемент Объездной Днепра в свое время был брошен «самыми крепкими в мире хозяйственниками», вспоминает Голик.

«Из-за этого на въезде в Днепр со стороны Запорожья существовала объездная объездной. Временная техническая дорога в полях, ставшая постоянной на несколько лет. В мае 2018-го я показывал Владимиру Омеляну, как идут работы по достройке моста на 23-й их календарный день. Еще через 19 дней мост был готов. Он был достроен ровно за 42 дня. Это чуть меньше в днях, чем заняло оформление документов на ввод его в эксплуатацию», — отметил Голик.

В 2020 году на достройку объездной Днепра из спецфонда госбюджета выделили более 200 миллионов гривен.

Напомним, в этом году также будет построена дорога Н-31 Решетиловка-Днепр, благодаря которой время в пути с Киева в Днепр сократиться до 5 часов.