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Маск не на шутку озадачил своих читателей и довел тещу до бешенства

Маск не на шутку озадачил своих читателей и довел тещу до бешенства

Главное: Странный твит Илона Маска озадачил пользователей соцсетей и привел в бешенству мать его сожительницы.

Детали: Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск, ставший недавно отцом, в очередной раз озадачил интернет-пользователей странной публикацией в Twitter. «Прими красную таблетку», — написал он, добавив к твиту значок розы.

Скриншот твита Илона Маска о красной таблетке

При этом ряд читателей решили, что таким образом он указал на то, что придерживается консервативных взглядов, так как этот образ популярен у американцев, отрицающих либеральные ценности. Некоторые даже решили, что таким образом бизнесмен выступил в поддержку кандидатуры нынешнего президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах.

Другие пользователи дошли в своих изысканий до женского полового гормона эстрогена.

Сам же он не стал ничего объяснять.

Однако, как сообщает Lenta.ru, мать канадской певицы Граймс которая совсем недавно родила от Маска мальчика, сочла этот пост сексистским. Как утверждается, фраза о красных таблетках часто используется борцами за права мужчин. Журналистка Сэнди Гароссино решила, что именно этот смысл бизнесмен вложил в свою публикацию.

«Если бы за последние две недели ваш партнер прошел через тяжелую беременность и роды, а вам при этом было бы больше 16 лет, стали бы вы трубить про все это дерьмо с мужскими правами?», — гневно написала она. Однако впоследствии удалила пост.

Сама фраза, судя по всему, является отсылкой к культовому голливудскому фильму «Матрица», в котором главному герою по имени Нео предлагают сделать выбор между таблеткам красного и синего цвета. При этом красная позволяет узнать, что из себя представляет реальный мир, а синяя — оставить все как есть.

В тему: 5 мая 2020 года у Илона Маска родился шестой ребенок. Его матерью стала канадская певица Клэр Буше, более известная под творческим псевдонимом Граймс. Тогда же в Twitter появилась информация о том, что мальчика назвали X Æ A-12. Поначалу это было воспринято как шутка.

Однако позже родители дали понять, что относятся к имени всерьез и расшифровали, что оно значит.

Тэги: мир, Twitter, наука, Илон Маск, курьезы

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