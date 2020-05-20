В Верховной Раде зафиксирован очередной случай заражения коронавирусом

Главное: В парламенте обнаружен еще один депутат, у которого обнаружен коронавирус. По имеющейся информациии, этот депутат — мажоритарщик от «Всеукраинского объединения «Батькивщина» Олег Мейдич.

Детали: Один из депутатов Верховной Рады Украины заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в неофициальном чате фракции «Слуга народа» написал пользователь, подписанный как «Ткаченко Алексан 1+1». (Видимо имеется в виду нардеп Александр Ткаченко (в прошлом гендиректор 1+1), сообщает «Страна».

«Коллеги, у одного из депутатов Рады обнаружен коронавирус. Из задних рядов. Носите маски и берегите себя», — говорится в сообщении.

«„Из задних рядов“ означает, что не из фракции „Слуга народа“, которая занимает передние ряды», — сообщается в другом комментарии.

Как сообщает Телеграм-канал «Политика Страны», нардепом, у которого обнаружили коронавирус, является депутат-мажоритарщик от «Всеукраинского объединения «Батькивщина» Олег Мейдич.

Подробности о том, когда заболел нардеп из политсилы Юлии Тимошенко и какое его состояние, не известны.

Мейдичу 49 лет, на президентских выборах 2019 года он был доверенным лицом кандидата в президенты Юлии Тимошенко. А лето выиграл выборы в одномандатном избирательном округе № 18 в Винницкой области.

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