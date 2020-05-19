Депутаты Рады вознамерились переименовать один из государственных праздников

Главное: Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект о переименовании Дня защитника Украины. Автором документа стала «слуга народа» Марина Бардина, которая усмотрела в названии праздника гендерное неравенство.

Детали: Во вторник, 19 мая, депутаты Верховной Рады проголосовали в первом чтении за законопроект № 2325 о переименовании Дня защитника Украины в День защитников Украины.

По мнению автора законопроекта ‒ депутата от «Слуги народа» Марины Бардиной ‒ этот праздник следует переименовать, чтобы избежать гендерного неравенства, поскольку Украину защищают также и женщины.

Она также привела статистику, согласно которой в ВСУ служат более 27 тыс. женщин, из которых около 10 тыс. получили статус участника АТО/ООС.

«Считаю целесообразным инициировать изменение названия государственного праздника „День защитника Украины“ в „День защитников Украины“ с целью чествования мужества и героизма женщин и мужчин ‒ защитников независимости и территориальной целостности Украины», ‒ написала она в пояснительной записке к законопроекту.

Принятие документа поддержал 261 депутат.

Напомним, День защитника Украины отмечается ежегодно 14 октября. С 2015 года этот день является нерабочим.

В тему: 15 октября 2015 года мы писали, что Украина впервые отмечает День защитника.