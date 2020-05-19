Актер из фильма «Сумерки» и его девушка найдены мертвыми. Причиной может быть «неизвестное белое вещество»

Главное: Актер, сыгравший роль в фильме «Сумерки», Грегори Тайри Бойс и его девушка найдены мертвыми. Предположительно, причиной смерти могли стать наркотики.

Детали: Американский актер Грегори Тайри Бойс и его 27-летняя подруга Натали 13 мая были найдены мертвыми в своей квартире в Лас-Вегасе (США). У артиста осталась десятилетняя дочь.

По данным журнала TMZ, рядом с телами было обнаружено «неизвестное белое порошкообразное вещество».

Накануне смерти Бойс планировал открыть свой бизнес по производству куриных крылышек под названием «Крылья Запада».

Грегори Тайри Бойс сыграл эпизодическую роль в фильме «Сумерки».

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