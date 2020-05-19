Во Франции полиция задержала лидера «желтых жилетов»

Главное: Во Франции полиция задержала одного из основателей движения «желтых жилетов» Эрика Друэ. Его подозревают в применении насилия к 13-летнему подростку.

Детали: Во французском городе Домоне (столичный регион Иль-де-Франс) полиция задержала одного из основателей движения «желтых жилетов» Эрика Друэ.

Как передает ТАСС со ссылкой на France Info, мужчина попал «в лапы» копов после того, как вмешался в конфликт, который вспыхнул между его возлюбленной и ее 13-летним сыном.

«Пытаясь их разнять, Друэ применил силу в отношении подростка», ‒ рассказал изданию источник в правоохранительных органах.

По его информации, на данный момент Друэ остается под стражей.

В тему: 15 декабря 2018 года мы писали, что протесты «желтых жилетов» перекинулись из Европы на другой континент.

А 8 декабря 2018 года сообщалось, что «желтые жилеты» готовятся штурмовать резиденцию Макрона.