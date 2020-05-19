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Ким Кардашьян в трусах и лифчике показала результаты занятий спортом на карантине

Ким Кардашьян в трусах и лифчике показала результаты занятий спортом на карантине

Главное: Ким Кардашьян во время карантина активно занимается спортом. Она показала результат этих занятий.

Детали: Американская звезда и фотомодель, в крови которой течет армянская, шотландская и голландская кровь, Ким Кардашьян говорит, что регулярно занимается спортом. Результат кропотливой работы с гордостью демонстрирует в Instagram.

На сей раз 39-летняя Кардашьян снялась в своей гардеробной в трусах, лифчике и колготах.

Как пишет Таблоид УП, Ким уверяет, что без крайней нужды не пользуется фотошопом.

В тему: Как мы ранее сообщали, голливудская звезда Ольга Куриленко рассказала, что украинской крови в ней нет.

25 марта 2020 года мы писали, что Ким Кардашьян приложила руку к раскрутке книги мошенницы Сильвии Браун «Конец дней: предсказания и пророчества о конце света».

Тэги: спорт, Ким Кардашьян

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