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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 19 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 19 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 19 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 836 629, смертей ‒ 319 213, а выздоровлений ‒ 1 805 093. В Украине же выявлено 18 876 инфицированных, зарегистрировано 548 смертей и 5 632 случая выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 510 988 (смертей ‒ 90 432), России ‒ 299 941 (2 837), Бразилии ‒ 257 396 (16 941), Великобритании ‒ 247 709 (34 876), Испании ‒ 231 606 (27 709), Италии ‒ 225 886 (32 007), Франции ‒ 180 051 (28 242), Германии ‒ 177 289 (8 067), Турции ‒ 150 593 (4 171), Иране ‒ 124 603 (7 119), Индии ‒ 102 335 (3 169), Перу ‒ 94 933 (2 789), Китае ‒ 84 063 (4 638), Канаде ‒ 79 411 (5 960), Саудовской Аравии ‒ 59 854 (329), Бельгии ‒ 55 791 (9 108), Мексике ‒ 51 633 (5 332), Чили ‒ 46 059 (478) и Нидерландах ‒ 44 449 (5 732).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 17 мая 2020 года мы писали, что ВОЗ заподозрили в коронавирусном заговоре мирового масштаба.

А 19 мая 2020 года сообщалось, что власти Китая заблокировали десятки миллионов людей из-за новой вспышки COVID-19.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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