В Киеве открывается автокинотеатр. Билеты уже можно заказать онлайн

Главное: В Киеве открывается первый автомобильный кинотеатр. Организаторы просят зрителей оставаться в своих авто и соблюдать меры безопасности.

Детали: 21 мая в Киеве откроется первый легальный автокинотеатр на Левом берегу — KINOLIFE Cinema. Показы стартуют в тот же день, 21 мая, и будут проходить ежедневно на паркинге Арт-завода «Платформа» (улица Беломорская, 1).

Киевляне наконец могут добавить ярких ноток в свой карантинный досуг и насладиться кино на большом экране, не выходя при этом из своего автомобиля.

Репертуар автокинотеатра будет меняться каждую неделю. Информацию о новинках можно проверять на сайте кинотеатра: http://cinema.kinolifedistribution.com/

При посещении автокинотеатра безопасность зрителей будет на первом месте. Приобрести билеты можно только онлайн, администрация просит всех оставаться в своем авто. Звук будет транслироваться через FM-волну.

Медиапартнеры автокинотеатра: «Фраза», TV.ua, Радио «Аристократы», Киноафиша, Starway Magazine, Хочу, kinowar.com, Na Chasi, PlayUA, delo.ua, 44.ua, Вокруг Света.

Организаторы проекта: Kinolife Арт-Завод «Платформа», Media prokat

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