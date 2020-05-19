Главные новости за 19 мая 2020 года

— Народный депутат Украины Андрей Деркач опубликовал аудиозапись, на которой, как утверждается, бывший вице-президент США Джо Байден предлагал экс-президенту Украины Петру Порошенко миллиард долларов за отставку Генпрокурора Виктора Шокина. Политики также обсуждают требования МВФ, в частности, о повышении коммунальных тарифов.

— Нардеп от «Слуги народа» устроила масочный демарш, придя на заседание парламента в вязаной маске. Позже она объяснила, с чем это свзано.

— В Украине карантин будет продолжаться минимум до 22 июня. Впрочем, он может быть отменен преждевременно, если количество заболеваний коронавирусом стремительно снизится.

— С 22 мая в Украине будет введен адаптивный карантин, в рамках которого каждый этап смягчения карантинных ограничений будет проходить за 10 дней. Причем в отдельных регионах это может происходить быстрее. В таком случае карантин там закончится раньше 22 июня.

— С 25 мая в Киеве, Днепре и Харькове может быть восстановлена работа метрополитена. Также может быть разрешена работа детских садиков.

— После возобновления работы Киевского метрополитена пассажиры на протяжении еще одного месяца смогут использовать жетоны, которые они приобрели ранее. По истечению этого срока оплатить поездки можно будет исключительно при помощи электронного билета. По словам городского головы Виталия Кличко, наземный транспорт сможет перевозить одновременно не более половины от числа пассажиров, на которую он рассчитан.

— Городские фонтаны в Киеве включат в день города, который в этом году будет отмечаться 31 мая.

— В Донецкой области уголовники похитили и жестоко пытали 20-летнего ветерана АТО. Парень в тяжелом состоянии, преступники задержаны.

— Американский президент опубликовал письмо к главе Всемирной организации здравоохранения, в котором предупредил о прекращении финансирования организации и пересмотре членства в ней, если та не возьмет на себя обязательство «существенно улучшить» ситуацию с коронавирусом в течение 30 дней,

— Ученые выяснили, что люди, переболевшие атипичной пневмонией в начале 2000-х годов, невосприимчивы к коронавирусу SARS-CoV-2. Их антитела могут помочь медикам в лечении тяжелых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

— В российской Сибири в ночь на 19 мая с неба упал большой метеорит. Очевидцы утверждают, что вскоре после этого прогремел взрыв. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

— Солнце вошло в необычайно тихий период своей активности, который характеризуется крайне низким количеством пятен на поверхности. Он настолько низок, что некоторые ученые заговорили о начале периода Большого минимума, который в последний раз наблюдался в 17 веке и совпал с миниледниковым периодом.