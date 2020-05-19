Киевские фонтаны в этом году заработают позже, чем метро, но раньше, чем самолеты

Главное: Городские фонтаны в Киеве включат в день города, который в этом году будет отмечаться 31 мая.

Детали: Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, на этой неделе команда специализированного коммунального водохозяйственного предприятия «Киевводфонд» начала подготовительные работы с целью запуска в столице фонтанов. По словам директора предприятия Светланы Козловской, пробные запуски пройдут уже в конце этой недели.

«Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая», — напомнила чиновница, добавив, что в этом году он был перенесен в связи с карантинными ограничениями.

Пресс-служба также опубликовала график работы, исходя из которого в этом году фонтаны будут работать с 31 мая по 30 сентября. В вечерние часы на них традиционно будут включать светодиодное и музыкальное сопровождение. По понедельникам фонтаны будут отключать для профилактики.

Отметим, что День Киева традиционно отмечают в последнее воскресенье весны. В нынешнем году это будет 31 мая. Киеву исполнится 1538 лет.

В тему: По словам городского головы Киева Виталия Кличко, с 22 мая текущего года в столице возобновит работу городской транспорт.

С 15 июня в Украине может быть возобновлено внутреннее и международное авиасообщение.