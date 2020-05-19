Стало известно, когда в Украине может быть возобновлено авиасообщение

Главное: С 15 июня в Украине может быть возобновлено внутреннее и международное авиасообщение. Раньше этой даты самолеты никуда не полетят.

Детали: Поскольку европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщения не раньше 15 июня, то и в Украине как внутреннее, так и международное авиасообщение возобновят в июне. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Авиасообщение, международное в том числе, возобновится, вероятно, в июне, но открыть аэропорты в Украине и не иметь возможности никуда вылететь — это не возобновление. Надо понимать, какие страны возобновят авиасообщение. Самая ближайшая дата, когда европейские страны объявили о возможности открытия авиасообщения — это не раньше 15 июня», — отметил премьер-министр.

Также Шмыгаль заявил, что с 22 мая возобновляется пригородное сообщение.

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