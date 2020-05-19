На Донбассе злоумышленники похитили и жестоко пытали 20-летнего ветерана АТО

Главное: В Донецкой области уголовники похитили и жестоко пытали 20-летнего ветерана АТО. Парень в тяжелом состоянии, преступники задержаны.

Детали: В Донецкой области в городе Покровск злоумышленники похитили мужчину на глазах его родных и силой заставляли вступить в криминальную группировку. Связанного потерпевшего пытали в течение двух часов. Полицейские задержали организатора преступления и трех его сообщников. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

Как отметили в ведомстве, спецоперацию провели полицейские управления уголовного розыска и следственного управления при силовой поддержке спецподразделения КОРД и процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области.

В результате оперативной комбинации полицейские задокументировали причастность членов криминальной группировки к похищению и пыткам человека.

Установлено, что 15 мая около 00:30 в Покровске четверо злоумышленников напали на улице на 21-летнего мужчину, который является участником боевых действий во время АТО. Двое его родных, находившихся рядом, ничего не смогли сделать.

Ранее представители криминалитета неоднократно пытались завербовать в уголовные круги парня, который был бойцом добровольческого батальона, а затем проходил службу по контракту в Вооруженных силах Украины. Однако парень осуждал их деятельность и не собирался становиться наемным преступником.

Нападавшие вывезли заложника в неизвестном направлении, где завязали скотчем руки, ноги и глаза. Пострадавшего жестоко пытали. Деньги и ювелирные изделия из золота потерпевшего похитители забрали себе. Затем пленного вывезли в багажнике и выбросили возле места, где похитили.

Пострадавшего госпитализировали с многочисленными травмами, он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские разоблачили четверых участников преступной группы, причастных к нападению на ветерана АТО. Это неоднократно судимые жители Покровска, у некоторых - по 5-6 судимостей. Один из участников группы - гражданин Азербайджана. Организатором преступления является 28-летний житель Покровска, который является обвиняемым в убийстве, совершенном в 2018 году. Сейчас дело находится на рассмотрении в суде.

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