Ученые нашли людей, на которых не действует новый коронавирус

Главное: Ученые выяснили, что люди, переболевшие атипичной пневмонией в начале 2000-х годов, невосприимчивы к коронавирусу SARS-CoV-2. Их антитела могут помочь медикам в лечении тяжелых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Детали: Ученые из США и Швейцарии нашли антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2 в организме людей, заразившихся SARS в 2003 году. Как сообщает Lenta.ru, исследователи выяснили, что заражение вирусом SARS-CoV, ставшим причиной вспышки атипичной пневмонии 17 лет назад, вызывает выработку различных антител, нацеленных на специальный S-белок, который играет ключевую роль в связывании коронавируса с рецепторами на поверхности клетки-хозяина. Благодаря этому белку вирус проникает внутрь человеческого организма.

Эти антитела синтезируются особой разновидностью клеток иммунной системы, называемой B-клетками памяти. И как показали эксперименты, одна из разновидностей вырабатываемых антител — S309 — эффективно нейтрализуют псевдовирусы (биологически безопасные рекомбинантные вирусы) SARS-CoV-2 и SARS-CoV, а также вирус SARS-CoV-2 через распознавание того участка (домена) S-белка, который непосредственно взаимодействует с клеточными рецепторами.

К тому же оба коронавируса относятся к одному подроду и имеют идентичные эпитопы. Таким образом, люди, зараженные одним коронавирусом, оказываются невосприимчивыми к другому.

Как утверждают ученые, антитела, выработавшиеся у тех, кто переболел атипичной пневмонией в начале столетия не только усиливают нейтрализацию нового коронавируса, но и препятствуют появлению его мутантов, обладающих устойчивостью к приобретенной иммунной реакции.

По мнению исследователей, такие коктейли из антител могут быть использованы для лечения тяжелых осложнений у пациентов с COVID-19 или профилактики инфекции у людей с высоким риском заражения.

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