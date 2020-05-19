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Митрополит Антоний объяснил, чего на самом деле стоит бояться

Митрополит Антоний объяснил, чего на самом деле стоит бояться

Главное: Зло и суета, которые поселяются в душе, страшнее любых вирусов. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Современному человеку нужно бояться не только вирусов, а прежде всего загрязнения собственной души.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич), рассуждая о том,насколько важно следить за своим внутренним состоянием.

«Мы должны осознавать, что земной миг может оборваться в любой момент. И все мы перейдем в вечность. И в каком состоянии будет находиться наша душа в этот решающий момент, вот о чем нужно беспокоиться. В каком виде мы предстанем перед Богом? Отвлеченные последними новостями, забыв о Нем? К сожалению, да. Большинство из нас целыми днями вовлечены в круговорот событий, бесконечных споров, сомнительных новостей, активного общения, деятельности, и даже не думают о Богообщении. Господь ждет нашего внимания, слов, просьб, но нам не до Него», — отметил митрополит Антоний.

По его мнению, главная задача человека — быть внимательным к своему духовному состоянию.

«Переживать нужно о своей душе. Оберегать следует ее от всякого зла. Не пускать зло ни на йоту. И именно эта борьба за душу должна забирать все наши силы и время. Борьба со злом, которое пытается проникнуть в нас, поглотить», — подчеркнул владыка.

Он призвал верующих хранить душевный мир.

«Если мы будем ежедневно внимательно следить за тем, что происходит с нашей душой, никакие новости не смогу выбить нас из колеи, не смогут нарушить мир душевный. И это единственная возможность противостоять вызовам этого мира», — заключил архиерей.

В тему: Митрополит Антоний рассказал, как проверить, является ли человек настоящим христианином.

Тэги: православие, Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ, коронавирус новости православия

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