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Митрополит Антоний рассказал, как определить, является ли человек христианином

Митрополит Антоний рассказал, как определить, является ли человек христианином

Главное: Жизнь христианина — постоянное движение к Богу и благодарность Ему за все. Об этом рассказал митрополит УПЦ Антоний.

Детали: Если человек счастлив, всем доволен, не ропщет, благодарит Создателя за жизнь, за каждодневные подарки и милости — он является христианином.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в комментарии для портала «Православная жизнь» рассказал управляющий делами Украинской Православной церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Жизнь христианина — счастливая жизнь. Поэтому так просто проверить, христианин ли я.

Если же человек вечно всем недоволен, ему постоянно чего-то недостает, если он видит кругом одно несовершенство, а во всех окружающих врагов, то такой вряд ли может называться христианином», — сказал он.

Митрополит Антоний объяснил, отметил, что «безусловно, мы все впадаем в разные состояния: ропота, отчаяния, недовольства, гнева, зависти. Мы слабые, грешные люди. Но христиане пытаются преодолеть эти состояния, не „зацикливаются“ на них, не наслаждаются грехом, не смакуют, а стремятся вырваться из его пут».

Управделами УПЦ подчеркнул, что радость и благодарность — верные спутницы христианина.

«Путеводной звездой являются жажда Богообщения, поиск Бога и приобщение к Нему.

Христианин ищет всюду возможность соприкоснуться с Богом, приблизиться к Нему, очищаясь от напускной греховной шелухи, вычищая свою душу от сора. Святые Таинства — одна из форм Богообщения, раскрывающая Божественное внутри человека. Искра Божественного света, проникающая в человеческую природу со Святым Причастием, питает ростки Божественного, заложенного внутри каждого из нас, и они прорастают. И далее от нашего изменения — движения в сторону Бога или от Него — зависит их рост или увядание», — сказал он.

Архиерей рассказал, что христианин всегда хочет приблизиться к Богу.

«Все Таинства в Церкви совершает Христос. Жизнь христианина — постоянное движение к Богу, хоть на чуть-чуть, но приблизиться. И в этом не будет заслуги человека, это движение производится не его силами, а его смиренной немощью, смиренной пустотой, позволяющей быть в нем Богу.

Христианин всегда уступает место Создателю. Он отходит в сторону, позволяя Ему творить. Христианин желает одного — угодить Богу. Угождение Богу становится главным усердием и смыслом жизни. Все порывы и желания христианина исходят из Божией воли», — подытожил митрополит Антоний.

В тему: 15 мая 2020 года митрополит Антоний рассказал о псалме, который читают во время опасности.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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