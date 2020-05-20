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20 мая 2020 - праздники, приметы, именинники, исторические события в мире и Украине

20 мая 2020 - праздники, приметы, именинники, исторические события в мире и Украине

Сегодня, 20 мая — 141-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 7 мая юлианского календаря. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 23 минут, а ночи — 7 часов и 37 минута.

Какой церковный православный праздник отмечается 20 мая

Сегодня, 20 мая, православные вспоминают явление на небе Креста Господня в Иерусалиме. Это случилось в 351 году после Рождества Христова.

Также сегодня поминают:

— мученика Акакия сотника (303 год);

— преподобного Нила Сорского (1508 год);

— преподобных Иоанна Зедазнийского и его 12 учеников.

преподобный Нил Сорский

преподобный Нил Сорский

Кроме того, православные сегодня отмечают обретение мощей преподобного афонского Нила Мироточивого (1815 год).

Также сегодня празднование в честь икон Божией Матери:

— Любечской (XI в.);

— Жировицкой (1470 год);

— Чёлнской;

— Псково-Печерской «Умиление».

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 20 мая

20 мая празднуют Всемирный день метеорологии. В этот день в 1875 году в Париже была подписана конвенция, имеющая важное значение для разработки и внедрения метрической системы. Конвенция была подписана представителями 17 стран. В результате были созданы три основных метрологических организации: Генеральная конференция по мерам и весам, Международное бюро мер и весов, Международный комитет по мерам и весам.

20 мая отмечается Всемирный день пчёл. Этот праздник отмечается в день рождения основоположника современного пчеловодства художника словенского происхождения Антона Янши.

Основоположника пчеловодства Антон Янши

Основоположник пчеловодства Антон Янши

Врачи 20 мая празднуют Международный день травматолога. В этом ключе особенно следует вспомнить, умершего в украинской Виннице, русского хирурга Николая Пирогова. Он рассказал обществу о способах лечения открытых переломов.

В Канаде 20 мая отмечают необычный праздник — Национальный день продукции из тюленей. Его начали праздновать в 2017 году.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 20 мая

20 мая в Украине празднуют День банковских работников. Это национальный профессиональный праздник всех работников банковской системы Украины.

Также 20 мая в Украине отмечается День переводчика жестового языка. Его празднуют с 2009 года.

20 мая родились:

— украинский художник и педагог Николай Мурашко (1844 год);

— украинский общественный и политический деятель Борис Мартос (1879 год).

Знаменитые исторические события в мире и Украине 20 мая

К 20 мая 325 года в город Никея съехались епископы — участники Первого Никейского собора. Собор был созван императором Константином I и стал первым Вселенским собором в истории христианства.

20 мая 1498 года знаменитый португальский мореплаватель Васко да Гама первым из европейцев приплыл в Индию.

20 мая 1742 года Семён Челюскин на собачьей упряжке достиг самой северной точки материка Евразии — мыса, который впоследствии назовут его именем — мыс Челюскина.

20 мая — День рождения джинсов. В 1873 году фирма «Levi Strauss & Co» получила лицензию на единоличное право производства брюк с заклепками на карманах.

20 мая 1902 года Куба освободилась от колониальной зависимости от Испании. А 20 мая 1908 года официально провозглашено создание Кубинской республики. А в Гаване, вместо американского, подняли национальный флаг.

20 мая 1927 года стартовал первый беспосадочный трансатлантический перелёт. Он был совершен американским лётчиком Чарльзом Линдбергом, который в одиночку перелетел Атлантический океан.

Чарльз Линдберг

Чарльз Линдберг

20 мая 1942 года был учрежден Орден Отечественной войны I и II степени.

20 мая 1970 года китайский революционер Мао Цзэдун призвал к началу мировой революции против американского империализма.

20 мая 1787 года был основан город Екатеринослав, нынешний украинский город Днепр.

20 мая 2019 года Владимир Зеленский официально сменил Петра Порошенко на посту президента Украины.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Народные приметы на 20 мая

20 мая по народному календарю — Купальница. Крестьяне в этот день окатывались водой из ближайшего водоема. Купальница — разгар сева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно — ворованных. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу и потихоньку старались утащить немного семян.

В народе считается, что погоду на 20 мая определяет месяц. Если он рожками вниз — к теплу, а если красен — к дождю.

Если 20 мая во время заката солнечный диск был больше обычного и красным, то на следующий день следует ожидать ветреной погоды без дождя.

Именинники 20 мая

Сегодня празднуют свои именины:

— Михаил;

— Иван;

— Антон;

— Степан.

Тэги: праздник, история, календарь

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