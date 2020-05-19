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Совет Церквей призвал Верховную Раду доработать проект Закона «О медиа»

Совет Церквей призвал Верховную Раду доработать проект Закона «О медиа»

Главное: Работа над проектом Закона «О медиа» продолжится, а законопроекты № 2693 и № 2693-1 не будут приняты парламентом Украины на этой неделе.

Детали: Сегодня парламент Украины должен рассмотреть в первом чтении проект Закона «О медиа», к которому религиозное сообщество высказало ряд замечаний.

При этом профильный комитет рекомендует парламенту направить законопроекты № 2693 и № 2693-1 на доработку с целью учета замечаний общественности, сообщает Институт религиозной свободы.

В феврале Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций также направил в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики свои предложения к проекту Закона «О медиа».

По мнению религиозных деятелей, проблемными для свободы слова являются положения п.3 части 1 статьи 37 законопроекта № 2693, предусматривающие запрет на распространение высказываний, которые являются дискриминационными в отношении отдельных лиц и их групп. За такие высказывания предусматривается штраф в размере от 23 615 до 236 150 гривен для печатных медиа и вплоть до полной блокировки для онлайн-медиа.

Такая формулировка является крайне опасной для свободы слова и выражения взглядов в Украине, ведь дискриминационными можно назвать широкий круг высказываний и инициатив. К примеру, позитивная дискриминация, направленная на обеспечение достойных условий жизнедеятельности людей с особыми потребностями, многодетных семей, малообеспеченных слоев населения, ветеранов АТО/ООС и тому подобное.

По убеждению ВСЦиРО, для достижения цели, предусмотренной указанным пунктом проекта, достаточно п. 2 части 1 статьи 37 законопроекта, который запрещает распространять «высказывания, разжигающие национальную, расовую или религиозную вражду или ненависть к отдельным лицам или их группам», а также путем практической реализации действующего Закона Украины «О защите общественной морали».
Совет Церквей подверг критике положения законопроекта № 2693, запрещающие религиозным организациям учреждать, владеть или управлять аудиовизуальными медиа (ч. 3 статьи 21 проекта), напомнив, что такую политику проводил атеистический, идеологически ангажированный советский режим.

Такой подход является недопустимым в демократическом, плюралистическом и свободном обществе, каким является Украина, в том числе учитывая гарантии идеологического многообразия и запрета цензуры, предусмотренные статьями 15 и 24 Конституции Украины.

Рабочая группа, созданная Комитетом по вопросам гуманитарной и информационной политики, рассмотрела эти и другие замечания, предусматривающие концептуальные изменения и уточнения ряда положений проекта Закона о медиа. В связи с этим, на заседании 30 апреля Комитет решил, что большое количество предлагаемых изменений нельзя учесть в рамках процедуры подготовки ко второму чтению, а потому оба законопроекта следует направить на доработку на повторное первое чтение — с целью подготовки вместо двух проектов единой новой редакции проекта Закона.

Таким образом, работа над проектом Закона «О медиа» продолжится, а законопроекты № 2693 и № 2693-1 не будут приняты парламентом Украины на этой неделе.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций предложил руководству профильного Комитета во время совместного совещания обсудить способы устранения из проекта Закона «О медиа» существенных недостатков, на которые обратила внимание религиозная общественность.

В тему: 14 мая 2020 года Всемирный совет Церквей поддержал идею провести день молитвы и поста за избавление от коронавируса.

Тэги: Верховная Рада Украины, общество, закон, новости Украины

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