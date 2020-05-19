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Сразу в шести областях Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Сразу в шести областях Украины не зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

Главное: За минувшие сутки в Украине зафиксировано 260 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом сразу в шести областях новые случаи не выявлены.

Детали: В Украине третий день подряд сокращается число новых случаев заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки коронавирус подтвердили у 260 человек, что на 65 меньше, чем днем ранее, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

Вместе с тем, за сутки вылечились от коронавируса 356 человек, умерли 13 человек.

Наибольшее количество заболевших за сутки зафиксировано в Киеве (38 человек). Ни одного нового случая не подтверждено в Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Херсонской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях.

Ситуация по регионам выглядит так:

— Винницкая обл. — 751 (405 выздоровели)

— Волынская обл. — 635 (158 выздоровели)

— Днепропетровская обл. — 843 (104 выздоровели)

— Донецкая обл. — 131 (42 выздоровели)

— Житомирская обл. — 573 (185 выздоровели)

— Закарпатская обл. — 911 (197 выздоровели)

— Запорожская обл. — 385 (196 выздоровели)

— Ивано-Франковская обл. — 1235 (524 выздоровели)

— Киев — 2359 (285 выздоровели)

— Киевская обл. — 1245 (212 выздоровели)

— Кировоградская обл. — 445 (326 выздоровели)

— Луганская обл. — 42 (23 выздоровели)

— Львовская обл. — 1098 (216 выздоровели)

— Николаевская обл. — 263 (98 выздоровели)

— Одесская обл. — 784 (80 выздоровели)

— Полтавская обл. — 264 (203 выздоровели)

— Ровенская обл. — 1188 (370 выздоровели)

— Сумская обл. — 164 (98 выздоровели)

— Тернопольская обл. — 1081 (619 выздоровели)

— Харьковская обл. — 816 (163 выздоровели)

— Херсонская обл. — 168 (132 выздоровели)

— Хмельницкая обл. — 267 (67 выздоровели)

— Черкасская обл. — 376 (217 выздоровели)

— Черновицкая обл. — 2742 (682 выздоровели)

— Черниговская обл. — 110 (31 выздоровел).

В тему: В Украине карантин будет продолжаться минимум до 22 июня. Впрочем, он может быть отменен преждевременно, если количество заболеваний коронавирусом стремительно снизится.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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