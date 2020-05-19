Гостиницы и транспорт уже на этой неделе: В Кабмине рассказали, как будем выходить из карантина

Главное: С 22 мая в Украине будет введен адаптивный карантин, в рамках которого каждый этап смягчения карантинных ограничений будет проходить за 10 дней. Причем в отдельных регионах это может происходить быстрее. В таком случае карантин там закончится раньше 22 июня.

Детали: «Мы внедряем три критерия относительно заболеваемости коронавирусом. Это заболеваемость за семь дней на 100000 населения, заполненность мест в больницах, где лечат COVID-19 — она должна не превышать 50%, еще один критерий — количество тестов в каждом регионе», — заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, добавив, что отдельно взятый регион может перейти к следующему этапу смягчения карантина, если он соответствует всем критериям.

Как сообщает LB.ua, правительство планирует последовательно смягчать карантин 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

«Если мы говорим о 22 мая, то мы видим смягчения, которые будут происходить — возобновление работы городского и пригородного транспорта, возможность проведения спортивных мероприятий, но при соблюдении противоэпидемических ограничений», — объяснил Степанов.

О мерах ослабления карантина, которые предусматриваются с 22 мая, написал на своем канале в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, ожидается, что с пятницы возобновит работу городской и пригородный транспорт и гостиницы, кроме хостелов, а также без ресторанов и бассейнов.

Кроме того, будет разрешено проведение спортивных соревнований с ограничением до 100 человек и без зрителей, а также церковных служб при условии нахождения не более 1 человека на 10 м².

«В то же время правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это позволит эпидемическая ситуация. В этом мы будем работать совместно с местной властью», — написал премьер.

В тему: 12 марта 2020 года Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса сроком на 3 недели. Впоследствии он неоднократно продлевался.

4 мая 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление, которым продлил действие карантина в Украине до 22 мая, однако отменил ряд ограничений с 11 мая.

18 мая главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что эпидемия коронавируса не повлияет на пляжный сезон в Украине. По его словам, морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожат «китайского» патогена, поэтому украинцам позволят загорать и купаться.

Тогда же премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с 25 мая в Киеве, Днепре и Харькове может быть восстановлена работа метрополитена, а также может быть разрешена работа детских садиков.

19 мая Ляшко сообщил, что карантин в Украине будет продолжаться минимум до 22 июня.

Подробнее о том, как в Украине будет сниматься карантин читайте здесь.