Кабмин рассмотрит вопрос ослабления карантина для проведения богослужений

Главное: Кабинет министров рассмотрит возможность проведения богослужений, при условии соблюдения дистанции — 1 человек на 10 м². Об этом рассказал Денис Шмыгаль.

Детали: Кабинет министров Украины 20 мая планирует разрешить предусмотреть следующие шаги по ослаблению карантина в Украине, включая совершение богослужений.

Об этом сообщили в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«В среду, на заседании Кабмина, мы рассмотрим вопрос возобновления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более 1 человека на 10 м²)», — сообщил премьер-министр.

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