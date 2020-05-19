Украинцам рассказали, сколько еще придется сидеть на карантине

Главное: В Украине карантин будет продолжаться минимум до 22 июня. Впрочем, он может быть отменен преждевременно, если количество заболеваний коронавирусом стремительно снизится.

Детали: Карантин в Украине будет продолжаться до 22 июня. Однако ограничения будут смягчаться. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает «РБК Украина».

Ляшко сравнил эпидситуацию в Украине и Польше, отметив схожесть сценариев распространения вируса.

«Поэтому на плато мы будем все еще находиться. Однако мы не можем учитывать сезонность. Так как мы еще не понимаем, как вирус себя будет вести летом в наших условиях. Вопрос в том, что мы говорим, что мы где-то до 22 июня будем продлевать карантин, но он будет адаптивный со смягчительными мерами, но все будет зависеть от эпидситуации», — отметил чиновник.

Ляшко также не исключил, что в случае стремительного снижения заболеваний, карантин в Украине может быть отменен преждевременно.

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