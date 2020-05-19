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Трамп поставил ВОЗ жесткий ультиматум

Трамп поставил ВОЗ жесткий ультиматум

Главное: Американский президент опубликовал письмо к главе Всемирной организации здравоохранения, в котором предупредил о прекращении финансирования организации и пересмотре членства в ней, если та не возьмет на себя обязательство «существенно улучшить» ситуацию с коронавирусом в течение 30 дней,

Детали: Президент США Дональд Трамп написал письмо Генеральному директору ВОЗ Тедросу Гебрейсусу. Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в Twitter. «Мой долг как президента США информировать вас о том, что в случае, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет обязательства существенно улучшить ситуацию в течение следующих 30 дней, я сделаю временное решение о замораживании ее финансирования постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации», — говорится в обращении.

Помимо этого Трамп выдвигает в письме ряд обвинений в адрес ВОЗ и ее руководителя, в частности, в зависимости от Китая. По его словам, организация постоянно игнорировала «достоверные сообщения» о распространении вируса в Ухане в начале декабря прошлого года и даже раньше. А вместо этого хвалила китайские власти за прозрачность в борьбе с эпидемией в то время, как они отказывались сотрудничать с международным сообществом и подвергали информацию о распространении болезни цензуре.

«Единственный выход для Всемирной организации здравоохранения — продемонстрировать реальную независимость от Китая», — заключил Трамп.

Твит президента США Дональда Трампа о письме в адрес главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса

Письмо президента США Дональда Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу

Письмо президента США Дональда Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу

Письмо президента США Дональда Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу

Письмо президента США Дональда Трампа главе ВОЗ Тедросу Гебрейесусу

В тему: 8 апреля 2020 года президент США объявил о желании приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. «Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай», — заявил он.

3 мая в интервью журналистам президент Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса. «Они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь», — заявил американский лидер.

На следующий день Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление об искусственном происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане.

Тэги: США, здоровье, эпидемия, мир, Всемирная организация здравоохранения, Дональд Трамп, коронавирус, Тедрос Гебрейесус

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