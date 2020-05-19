Трамп поставил ВОЗ жесткий ультиматум

Главное: Американский президент опубликовал письмо к главе Всемирной организации здравоохранения, в котором предупредил о прекращении финансирования организации и пересмотре членства в ней, если та не возьмет на себя обязательство «существенно улучшить» ситуацию с коронавирусом в течение 30 дней,

Детали: Президент США Дональд Трамп написал письмо Генеральному директору ВОЗ Тедросу Гебрейсусу. Соответствующий документ он опубликовал на своей странице в Twitter. «Мой долг как президента США информировать вас о том, что в случае, если Всемирная организация здравоохранения не возьмет обязательства существенно улучшить ситуацию в течение следующих 30 дней, я сделаю временное решение о замораживании ее финансирования постоянным и пересмотрю наше членство в этой организации», — говорится в обращении.

Помимо этого Трамп выдвигает в письме ряд обвинений в адрес ВОЗ и ее руководителя, в частности, в зависимости от Китая. По его словам, организация постоянно игнорировала «достоверные сообщения» о распространении вируса в Ухане в начале декабря прошлого года и даже раньше. А вместо этого хвалила китайские власти за прозрачность в борьбе с эпидемией в то время, как они отказывались сотрудничать с международным сообществом и подвергали информацию о распространении болезни цензуре.

«Единственный выход для Всемирной организации здравоохранения — продемонстрировать реальную независимость от Китая», — заключил Трамп.

В тему: 8 апреля 2020 года президент США объявил о желании приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения. «Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай», — заявил он.

3 мая в интервью журналистам президент Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса. «Они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь», — заявил американский лидер.

На следующий день Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление об искусственном происхождении коронавируса из лаборатории в Ухане.