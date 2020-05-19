Странное поведение Солнца заставило ученых говорить о новом «Малом Ледниковом периоде»

Главное: Солнце вошло в необычайно тихий период своей активности, который характеризуется крайне низким количеством пятен на поверхности. Он настолько низок, что некоторые ученые заговорили о начале периода Большого минимума, который в последний раз наблюдался в 17 веке и совпал с миниледниковым периодом.

Детали: Как сообщает Newsweek, в этом году насчитывается 104 дня, когда на поверхности солнца не было зафиксировано ни одного пятна. Таким образом, Солнце оставалось чистым 76% времени. В течение же всего прошлого года таких дней было 281 или 77%. По мнению специалистов, два года отсутствия активности на нашей звезде свидетельствует о глубоком минимуме.

По словам автора книги «Влияние Солнца на климат» Джоанны Хэй, помимо обычного 11-летнего цикла наше светило также проходит определенные периоды между так называемыми «Великим максимумом» и «Великим минимумом». «В последнее время активность Солнца снижается, количество дней с нулевыми пятнами намного выше среднего, и некоторые физики, специализирующиеся на данной проблематике, предсказывают, что Солнце приближается к новому Великому минимуму», — заявила она, напомнив, что в последний раз такое наблюдалось в XVII веке.

Дело в том, что в период между 1650 и 1715 гг уже была зафиксирована чрезвычайно низкая солнечная активность. Это явление получило название «Минимум Маундера». По словам Хэй, в этот период температура на нашей планете опустилась примерно 1 градус Цельсия по сравнению с последовавшим за ней глобальным потеплением, связанным с антропогенным влиянием. «Этот период иногда называют Малым Ледниковым периодом», — заключила ученая.

В свою очередь, профессор Университета Рединга в Великобритании Мэтью Оуэнса рассказал изданию, само по себе явление солнечного минимума не является чем-то необычным, но его нынешний уровень активности весьма необычен. «Пока еще рано говорить о каких-либо сравнениях с другими минимумами, которые мы могли наблюдать. Но если оно продолжит в том же духе, то вполне может сравниться с более длинными из зарегистрированных минимумов», — объяснил он.

При этом исследователь подчеркнул, что ожидает окончание периода спокойного Солнца уже в ближайшем будущем. «Исходя из прошлых солнечных циклов, я ожидаю, что активность возрастет очень скоро, в ближайшие несколько месяцев. Но Солнце всегда может нас удивить», — заключил Оуэнс.

Отметим, что обычно Солнце имеет 11-летний цикл активности, когда она сначала нарастает, а потом убывает. Это вызвано усилением либо ослаблением его магнитного поля. Точка, когда активность является самой высокой, известна как солнечный максимум, который характеризуется большим количеством солнечных пятен, появляющихся на поверхности. В последний раз это было зафиксировано в 2014 году.

Солнечный минимум — это период, когда активность падает, и появляется гораздо меньше солнечных пятен.

В тему: В октябре 2019 года японские ученые выяснили, что мощные геомагнитные бури, вызванные солнечной активностью, происходят чаще, чем считалось ранее.

При этом ученые зафиксировали аномальную солнечную активность на протяжении всего года.