Власти Китая заблокировали десятки миллионов людей из-за новой вспышки COVID-19

Главное: Более 27 млн млн чел. попали под карантинные меры из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в одном из регионов Китая.

Детали: Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на западные СМИ, на данный момент в провинции Цзилинь официально зарегистрированы 34 случая заражения коронавирусом, однако власти уже решили прекратить автобусное и железнодорожное сообщение, закрыть школы и изолировать людей. Это привело в замешательство местных жителей, которые уже посчитали, что эпидемия в стране завершена.

Жителям еще одного города в провинции — Шулань — разрешено выходить из дома только раз в два дня на два часа для покупок. Делать это разрешается только одному человеку на семью. Закрыты въезды и выезды не только из Шуланя, но и из близлежащих поселков, в городе выставлено оцепление.

Отметим, что изначально СМИ сообщали о блокировании 108 млн человек в Китае в связи со вспышкой эпидемии, однако население провинции Цзилинь насчитывает 27,5 млн человек.

Кроме того, официального подтверждения информации об ужесточении здесь условий карантина со стороны китайских властей нет.

В тему: 13 апреля 2020 года директор инфекционного отделения больницы Хуашань в Шанхае, глава экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун заявил, что в ноябре нынешнего года в мире может начаться вторая волна пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Однако утверждалось, что она окажется значительно слабее.

В начале мая участники НАТО провели секретную встречу во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом, по результатам которой решили создать план по борьбе со второй волной пандемии.

15 мая директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал Европу готовиться к новой волне коронавируса, которая ожидается осенью.

По мнению немецкого врача-вирусолога, инфекциониста Мартина Штюрмера, в мире возможны и вторая и третья волны пандемии.