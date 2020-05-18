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Масоны «подталкивают» католиков и мусульман к созданию единой религии

Масоны «подталкивают» католиков и мусульман к созданию единой религии

Главное: Масоны позитивно расценивают недавнее соглашение главы католической церкви и представителя исламского мира, намекая на приближение времени, когда будет создана единая мировая религия.

Детали: Масоны приветствуют «Декларацию о человеческом братстве ради мира во всём мире и совместной жизни», которую 4 февраля 2019 года подписали в Абу-Даби (ОАЭ) Папа Франциск и верховный имам университета Аль-Азар Ахмад аль-Тайиб. Об этом пишет в своей статье представитель масонской ложи Великий Восток Италии (Grande Oriente d’Italia) Пьерлуиджи Кашоли (Pierluigi Cascioli). Статья размещена в масонском журнале «Nuovo Hiram»

Летом 2019 года «Ватиканские новости» сообщали, что 22 мусульманских лидера и представителя суннитской, шиитской и суфийской интеллигенции поддержали «Декларацию о человеческом братстве», подписанную Папой Римским и верховным имамом Аль-Азар Ахмад аль-Тайибом.

Подписание декларации привело к разногласиям, как в католическом, так и в мусульманском мире.

Как пишет издание Сhurchmilitant, на протяжении всей своей истории и до последнего времени католическая церковь осуждала любые попытки «единства» с другими религиями.

Комментируя слова масона из Великого Востока Италии, религиозный эксперт Александр Вознесенский написал: «Масоны жирно намекают на то, что идея создания единых ценностей и единой религии стала ближе к массам. Если кто-то забыл, то не так давно представители Ватикана и весьма зависимого от него Константинопольского Патриархата делали заявления об участии в Рамадане».

Масоны приветствуют соглашение католиков и мусульман

В тему: Недавно мы писали о том, что общего между католиками и чипизацией.

Напомним также, что в католичестве заговорили о признании масонов.

Тэги: масонство, ислам, заговор, католицизм, единая религия

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