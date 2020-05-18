Ученые наконец-то придумали, как снизить смертность от коронавируса

Главное: Прием препаратов для разжижения крови способно предотвратить смерть от коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Британии, исследуя легкие «тяжелых» пациентов.

Детали: Специалисты из Королевского госпиталя Бромптона (Великобритания) завили о прямой связи между коронавирусной инфекцией COVID-19 и свертываемостью крови.

Как передает LIVE24, исследовав легкие пациентов, которые находились в критическом состоянии, медики выяснили, что у них отсутствует кровоток, а это, в свою очередь, приводит к сгущению крови в мелких сосудах.

Сообщается, что теперь национальная служба здравоохранения Англии намерена рекомендовать для лечения «тяжелых» больных разжижающие кровь препараты. Исследователи выражают надежду, что это поможет снизить смертность от коронавируса.

В тему: 5 мая 2020 года мы писали, что ученые научились уничтожать коронавирус с помощью ГМО-мышей.

А 14 мая 2020 года сообщалось, что ученые успешно испытали вакцину от коронавируса.