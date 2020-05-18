Заподозренный в работе на Суркиса депутат Мамка перетянул на себя полномочия всего парламента, - СМИ

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая изучает вопрос строительства футбольных полей с искусственным покрытием, просит ВР продлить ее полномочия еще на полгода. Как сообщает газета Голос, голосование Парламента по этому вопросу только предстоит, однако один из членов ВСК — депутат Григорий Мамка — начала уже делать публичные утверждения о том, что комиссия продолжит работать.

Издание сообщает следующее: «По его словам, ВСК якобы будет действовать еще 6 месяцев, потому что за прошедшие 6 месяцев ей не удалось собрать всю информацию для подготовки итогового отчета.

„...аудит пока не был проведен из-за того, еще органы государственного финансового контроля в 30 июня 2020 находятся в процессе преобразования в Офис финансового контроля“, — аргументировал Мамка, не пояснив, каким образом это связано со строительством в Киеве чуть более 60 мини-полей, которые были сданы в эксплуатацию болеее двух лет тому назад, и по которым все документы столичная власть давно предоставила комиссии.

Он также сообщил, что после того, как ВСК начала работу следствие „по футбольным делам“ в правоохранительных органах немного сдвинулось с „мертвой точки“.

„Насколько известно было предъявлено подозрение гендиректору „ФФУ Продакшн“, но на какой стадии производства, факты исследуются — пока не известно“ — сказал Мамка.

При этом, его самого называют причастным к фальсификации уголовного производства в отношении „ФФУ-Продакшн“.

За связь с Мамкой под угрозой увольнения оказался прокурор ОГП Иван Ковалев. После подписания ряда процессуальных документов в так называемом „футбольном деле“ этот прокурор купил себе новый автомобиль, хотя достаточных официально задекларированных средств для этого не имел.

Кроме того, позже, аргументы Ковалева в судах оказались несостоятельны и недоказанными. По этой причине судьидважды отказали ему в удовлетворении ходатайств по „футбольному“ производству.

Сам депутат Мамка на протяжении всей работы ВСК уже неприкрыто лоббирует интересы своего однопартийца Григория Суркиса, который руками ВСК пытается свести личные политические счеты с президентом УАФ.

Более того, утверждалось, что за нужные решение ВСК (продлить работу, в том числе) отдельным членам комиссии от Суркиса были предложены деньги».

Также издание «Голос» отмечает: «Решение о продлении работы футбольной ВСК — еще не принято, и это прерогатива Парламента. Публичная агитация Мамки за положительное голосование может свидетельствовать о попытке не только оказать давление на депутатов накануне рассмотрения вопроса, но и выпячивает его личную в этом заинтересованность».