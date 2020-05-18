Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 18 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 18 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 4 748 356, смертей ‒ 315 822, а выздоровлений ‒ 1 747 639. В Украине же выявлено 18 616 инфицированных, зарегистрировано 535 смертей и 5 276 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 490 195 (смертей ‒ 89 636), России ‒ 290 678 (2 722), Великобритании ‒ 244 995 (34 716), Бразилии ‒ 244 052 (16 201), Испании ‒ 230 698 (27 563), Италии ‒ 225 435 (31 908), Франции ‒ 179 693 (28 111), Германии ‒ 176 551 (7 988), Турции ‒ 149 435 (4 140), Иране ‒ 122 492 (7 957), Индии ‒ 97 577 (3 041), Перу ‒ 92 273 (2 648), Китае ‒ 84 054 (4 638), Канаде ‒ 78 332 (5 903), Саудовской Аравии ‒ 57 345 (320), Бельгии ‒ 55 559 (9 080), Мексике ‒ 49 219 (5 177) и Нидерландах ‒ 44 341 (5 713).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 17 мая 2020 года мы писали, что ВОЗ заподозрили в коронавирусном заговоре мирового масштаба.

А 18 мая 2020 года сообщалось, что американские фармацевты нашли антитело, которое на 100% блокирует коронавирус.