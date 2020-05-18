Главные новости за 18 мая 2020 года

— Лучшим президентом за последние 30 лет украинцы признали Леонида Кучму. Худшим стал Виктор Ющенко.

— Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в Украине число бедных людей может составить 43,6%. Тяжелое финансовое положение будет у каждой второй семьи с детьми.

— По данным свежих соцопросов, 51% украинцев считают, что наша страна движется в неправильном направлении. При этом 68% считают себя счастливыми.

— Появилась петиция с требованием не допустить принудительного тестирования и вакцинации жителей Украины. Она уже собрала 15000 подписей.

— За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 325 человек. При этом ни одного нового случая не подтверждено сразу в четырех областях.

— За сутки коронавирусом в Киеве заболел 41 человек. Таким образом общее число заболевших в столице — 2321 человек.

— В Министерстве здравоохранения Украины составили список условий, при которых возможно возобновят работу детские садики. Также составлен список вещей, которые запрещено использовать в садиках в период карантина.

— В Киеве со смягчением карантина начали работать ночные клубы, но противоэпидемиологические правила там не соблюдаются.

— Нардеп Илья Кива в нецензурной форме пообщался с активистом, обматерив его. Случилось это после того, тот задал депутату вопрос о войне.

— В Израиле успешно прошли испытания на грызунах вакцины против коронавируса. В дальнейших планах — испытания вакцины на людях.

— Биофармацевтическая компания из США обнаружила антитело, которое блокирует коронавирус на 100%. После введения нужного препарата в организм человека, коронавирус умирает за четверо суток.

— Известный китайский вирусолог уличил власти города Ухань, с которого началось распространение коронавирусной болезни COVID-19, в сокрытии реальных данных о количестве заразившихся в начале эпидемии. Приехав на место событий он столкнулся с нежеланием местных медиков отвечать на вопросы о реальных показателях зараженных.

— Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться во время разговора. При этом громкость речи собеседника влияет на скорость распространения инфекции.

— Власти Турции, Греции и Черногории решили смягчить карантинные условия в туристических целях. Ожидается, что сначала этим смогут воспользоваться местные жители. Однако уже в середине лета страны откроют для иностранных туристов.