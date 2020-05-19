19 мая 2020 – праздники, приметы, именинники, исторические события в мире и Украине

Сегодня, 19 мая – 140-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 6 мая юлианского календаря. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 19 минут, а ночи - 7 часов и 41 минута.

Народные приметы на 19 мая

В народе считается, что большая роса на 19 мая означает, что хорошо уродятся огурцы.

Обильное выпадение росы в этот день также указывало на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

Также, считается, что спустившийся с утра туман предвещает ясные дни. А увидеть осиное гнездо в открытом месте означает, что летняя пора выдастся дождливой.

Какой церковный православный праздник отмечается 19 мая

Сегодня православные отмечают праздник святого Иова Многострадального и День памяти Преподобного Михея Радонежского.

Также сегодня отмечаются праздники:

- прп. Иова Почаевского (игумен XVII в),

- мучеников Варвары, Вакха, Каллимаха и Дионисия (362 г н.э.),

- мученика Варвара Луканского (бывшего разбойника).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 19 мая

19 мая празднуют День памяти геноцида малоазийских греков. В этот день вспоминают уничтожение греков с исторического Понта (древнегреческое название северо-восточной области Малой Азии), осуществленное правительством младотурок и кемалистов в 1914—1923 годах.

Также 19 мая празднуют День блокнота (по другой версии – День записной книжки). Этот необычный праздник отмечают во всем мире с 2016 года.

А еще сегодня - День майского солнца. Этот весенний праздник отмечается каждый год во вторую декаду месяца май.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 19 мая

Сегодня, 19 мая, отмечается день рождения:

- украинского живописца Гавриила Глюка,

- бандуристки Майи Голенко,

- философа и переводчика Николая Евшана.

Знаменитые исторические события в мире и Украине 19 мая

19 мая 1053 года родился Великий князь киевский Владимир Мономах. Интересно, что умер князь Владимир также 19 мая, только 1125 года, близ Переяславля. Погребен Владимир Мономах в Софийском соборе Киева.

19 мая 1712 года российский царь Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

19 мая 1802 года была учреждена высшая награда Франции – орден Почетного легиона.

19 мая 1922 г в СССР отмечался День пионерии. В этот день была создана пионерская организация.

А еще 19 мая 1910 года планета Земля прошла через хвост кометы Галлея. В результате быстро распространились слухи об «отравлении» земной атмосферы опасными для здоровья людей ядовитыми кометными газами.

19 мая 1536 года в Лондоне была обезглавлена знаменитая вторая жена Генриха VIII Анна Болейн.

19 мая 1649 года Англия была провозглашена республикой.

19 мая 1798 года начался знаменитый Египетский поход императора Наполеона.

Именинники 19 мая

Сегодня празднуют свои именины:

- Василий;

- Денис;

- Иван;

- Иларион;

- Марфа.