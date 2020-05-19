Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

19 мая 2020 – праздники, приметы, именинники, исторические события в мире и Украине

19 мая 2020 – праздники, приметы, именинники, исторические события в мире и Украине

Сегодня, 19 мая – 140-й день високосного 2020 года по григорианскому календарю. Этому дню соответствует 6 мая юлианского календаря. Продолжительность сегодняшнего дня составит 16 часов и 19 минут, а ночи - 7 часов и 41 минута.

Народные приметы на 19 мая

В народе считается, что большая роса на 19 мая означает, что хорошо уродятся огурцы.

Обильное выпадение росы в этот день также указывало на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

Также, считается, что спустившийся с утра туман предвещает ясные дни. А увидеть осиное гнездо в открытом месте означает, что летняя пора выдастся дождливой.

Какой церковный православный праздник отмечается 19 мая

Сегодня православные отмечают праздник святого Иова Многострадального и День памяти Преподобного Михея Радонежского.

Также сегодня отмечаются праздники:

- прп. Иова Почаевского (игумен XVII в),

- мучеников Варвары, Вакха, Каллимаха и Дионисия (362 г н.э.),

- мученика Варвара Луканского (бывшего разбойника).

Какой международный праздник и памятная дата отмечается 19 мая

19 мая празднуют День памяти геноцида малоазийских греков. В этот день вспоминают уничтожение греков с исторического Понта (древнегреческое название северо-восточной области Малой Азии), осуществленное правительством младотурок и кемалистов в 1914—1923 годах.

Также 19 мая празднуют День блокнота (по другой версии – День записной книжки). Этот необычный праздник отмечают во всем мире с 2016 года.

А еще сегодня - День майского солнца. Этот весенний праздник отмечается каждый год во вторую декаду месяца май.

Какой праздник и памятная дата отмечается в Украине 19 мая

Сегодня, 19 мая, отмечается день рождения:

- украинского живописца Гавриила Глюка,

- бандуристки Майи Голенко,

- философа и переводчика Николая Евшана.

Знаменитые исторические события в мире и Украине 19 мая

19 мая 1053 года родился Великий князь киевский Владимир Мономах. Интересно, что умер князь Владимир также 19 мая, только 1125 года, близ Переяславля. Погребен Владимир Мономах в Софийском соборе Киева. 

19 мая 1712 года российский царь Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург.

19 мая 1802 года была учреждена высшая награда Франции – орден Почетного легиона.

19 мая 1922 г в СССР отмечался День пионерии. В этот день была создана пионерская организация.

А еще 19 мая 1910 года планета Земля прошла через хвост кометы Галлея. В результате быстро распространились слухи об «отравлении» земной атмосферы опасными для здоровья людей ядовитыми кометными газами.

19 мая 1536 года в Лондоне была обезглавлена знаменитая вторая жена Генриха VIII Анна Болейн.

19 мая 1649  года Англия была провозглашена республикой.

19 мая 1798 года начался знаменитый Египетский поход императора Наполеона.

Именинники 19 мая

Сегодня празднуют свои именины:

- Василий;

- Денис;

- Иван;

- Иларион;

- Марфа.

Тэги: праздник, история, календарь

Комментарии

Статьи

15.05.20 09:16

Первый бой первого тербата

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
18.05.20 09:45

Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Сын главы скандальной фармацевтической компании «Здоровье» Александра Доровского Виктор Доровской зашел в СБУ Одесской области
18.05.20 22:15

Сын главы скандальной фармацевтической компании «Здоровье» Александра Доровского Виктор Доровской зашел в СБУ Одесской области

Автор: «Доказательство»

Выбор редакции
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

19 мая 2020 – праздники, приметы, именинники, исторические события в мире и Украине

19 мая 2020 – праздники, приметы, именинники, исторические события в мире и Украине
19.05.20 04:55
739
Последние новости
19.05.20 04:55

19 мая 2020 – праздники, приметы, именинники, исторические события в мире и Украине
18.05.20 22:29

Масоны «подталкивают» католиков и мусульман к созданию единой религии
18.05.20 21:55

Ученые наконец-то придумали, как снизить смертность от коронавируса
18.05.20 20:59

В Одессе частично обрушился многоэтажный жилой дом
18.05.20 20:57

Сектой «Возрождение» руководит кокаиновый наркоман?
18.05.20 20:24

Заподозренный в работе на Суркиса депутат Мамка перетянул на себя полномочия всего парламента, - СМИ
18.05.20 20:04

В МОЗ официально подтвердили, что коронавирус пляжному сезону не помеха
Фото и Видео
В Одессе частично обрушился многоэтажный жилой дом
В Одессе частично обрушился многоэтажный жилой дом
В Одессе частично обрушился многоэтажный жилой дом
В Одессе частично обрушился многоэтажный жилой дом
Сектой «Возрождение» руководит кокаиновый наркоман?
Сектой «Возрождение» руководит кокаиновый наркоман?
В МОЗ официально подтвердили, что коронавирус пляжному сезону не помеха
В МОЗ официально подтвердили, что коронавирус пляжному сезону не помеха
Жители городка под Житомиром с удивлением обнаружили на улице бегающего страуса
Жители городка под Житомиром с удивлением обнаружили на улице бегающего страуса
В Виннице 20-летний парень из окна квартиры обстрелял автомобиль с водителем внутри
В Виннице 20-летний парень из окна квартиры обстрелял автомобиль с водителем внутри
Эксперт Вольский рассказал, почему тот, кто владеет прошлым - владеет будущим
Эксперт Вольский рассказал, почему тот, кто владеет прошлым - владеет будущим
Кива обматерил активиста за «неудобный» вопрос
Кива обматерил активиста за «неудобный» вопрос
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
Зеленского шокировали масштабы политических репрессий
Зеленского шокировали масштабы политических репрессий
fraza.ua
Новости блогосферы
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.