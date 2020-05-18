Украинцы назвали имя худшего президента страны за 30 лет независимости

Главное: Лучшим президентом за последние 30 лет украинцы признали Леонида Кучму. Худшим стал Виктор Ющенко.

Детали: Лучшим президентом за период существования независимой Украины наши граждане признали Леонида Кучму. По данным опроса социологической группы «Рейтинг», который проводился 12-13 мая, его имя в этой связи назвали 20% респондентов. На 4% меньше получил действующий президент Владимир Зеленский.

13% вспомнили о Леониде Кравчуке, 12% — о Петре Порошенко. Еще 9% украинцев назвали лучшим Виктора Януковича. Меньше же всех голосов набрал Виктор Ющенко. Его усилия на президентском посту оценили лишь 6% опрошенных.

Отметим, что, по мнению 14%, никого из президентов нельзя назвать лучшим. Еще 10% — затруднились ответить на этот вопрос.

При этом украинцы охарактеризовали периоды правления Кучмы и Зеленского как эпоху развития, Ющенко — как эпоху застоя, а Януковича и Порошенко — как времена упадка.

Всего в ходе опроса, проведенного методом телефонного интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров, было опрошено 3000 человек. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 1,8%.

В тему: В соответствии с результатами этого же опроса 51% украинцев выразили мнение, что наша страна движется в неправильном направлении. В то же время по данным другого опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 68% украинцев так или иначе считают себя счастливыми.