Без игрушек и полотенец... В Минздраве озвучили условия, при которых возобновят работу детские садики

Главное: В Министерстве здравоохранения Украины составили список условий, при которых возможно возобновят работу детские садики. Также составлен список вещей, которые запрещено использовать в садиках в период карантина.

Детали: Министерство здравоохранения Украины опубликовало список предложений по организации противоэпидемических мер в период карантина во время проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания, а также работы учреждений дошкольного образования. Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, ведомство предоставило список условий:

— Перед началом работы всем работникам дошкольных учреждений нужно измерять температуру. Если температура тела свыше 37,2 градусов, то считается, что это признаки вирусного респираторного заболевания и воспитатель к работе не допускается.

— Температурный скрининг детей будет проводиться при входе в заведение и каждые 4 часа с занесением показателей в соответствующий журнал. Если температура тела свыше 37,2 градусов, то дети не допускаются к садику. Если температуру обнаружили в течение дня, то ребенка изолируют с соответствующим информированием медиков и родителей.

— Утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Родители или сопровождающий должны иметь маску или респиратор. Ожидание на территории сада должно быть ограничено.

— На входе в заведение организуется место для обработки рук спиртосодержащими антисептиками.

Кроме этого, составлен список вещей, которые запрещено использовать в период карантина:

— тканевые многоразовые полотенца;

— мягкие игрушки;

— ковры с длинным ворсом;

— находиться в обуви в закрытом помещении.

В тему: В конце марта в Министерстве образования говорили, что учебный год в украинских школах для всех классов кроме выпускного может быть продлен до 1 июля.