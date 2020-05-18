Установлен еще один способ распространения коронавируса

Главное: Коронавирус SARS-CoV-2 может передаваться во время разговора. При этом громкость речи собеседника влияет на скорость распространения инфекции.

Детали: Как выяснили специалисты Национальных институтов здравоохранения США, во время разговора в ротовой полости человека образуется собирающаяся в капли жидкость. Таким образом, за одну минуту разговора в окружающую среду могут вырываться до тысячи содержащих вирусы капель, которые могут находиться в воздухе до 14 минут.

Как сообщает Lenta.ru, для того, чтобы это выяснить ученые выбрали несколько человек и попросили их повторять определенные фразы, а затем просветили пространство перед ними с помощью высокоточных лазеров. В итоге специалисты пришли к выводу, что громкая речь способствует распространению коронавируса так же, как кашель или чиханье.

При этом подчеркивается, что тесты проводились в лабораторных условиях, без учета климатических факторов, влияющих на распространение вирусов. А получившиеся данные являются средневзвешенными. Некоторые больные COVID-19 пациенты являются более заразными и в их ротовой полости может формироваться и выбрасываться в окружающую среду более 100 тысяч капель за минуту разговора.

В тему: В начале мая 2020 года китайские ученые обнаружили следы вируса SARS-CoV-2 в сперме человека. Это не означает, что он может передаваться половым путем, но требует дополнительных исследований в области влияния на мужскую репродуктивную систему. Кроме того, по данным медиков, коронавирус может до трех дней сохраняться на волосах.