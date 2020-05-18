Больше половины украинцев считают, что страна движется куда-то не туда. И при этом счастливы

Главное: По данным свежих соцопросов, 51% украинцев считают, что наша страна движется в неправильном направлении. При этом 68% считают себя счастливыми.

Детали: Половина украинцев оценивает направление дел в своей стране как неправильное. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», треть населения оценивают направление движения страны как правильное, а половина — как неправильное. При этом 17% респондентов затруднились ответить.

Как правило, более положительно оценивают ситуацию молодые респонденты, сторонники президента Владимира Зеленского и партии «Слуга народа».

В то же время по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, 68% украинцев так или иначе считают себя счастливыми. Как сообщает LB.ua, респондентов спросили, считают ли они себя счастливыми людьми. В итоге 45% ответили утвердительно. Еще 23% ответили, что скорее да, чем нет.

Отрицательно на этот вопрос ответили 10%., еще 6% ответили, что скорее нет, чем да.

2% затруднились ответить.

При этом КМИС зафиксировал зависимость чувства счастья от пола, образования и возраста. Так, среди женщин счастливыми себя чувствуют 71%, а среди мужчин — 65%.

В свою очередь среди людей с высшим образованием счастливы 77%, а с неполным средним — 50%. Среди молодежи в возрасте 18-39 лет счастливы 82%, в группе от 40 до 59 лет — 64%, а в категории старше 60 лет — 55%.

В тему: В конце прошлого года рейтинги новой власти начали стремительно падать. Подробнее об этом можно прочитать здесь.