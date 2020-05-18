Бедность из-за коронавируса. ЮНИСЕФ опубликовал пугающий прогноз по Украине

Главное: Из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в Украине число бедных людей может составить 43,6%. Тяжелое финансовое положение будет у каждой второй семьи с детьми.

Детали: При учете наименее угрожающего сценария влияния социально-экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, в Украине число бедных людей может возрасти с 27,2% до 43,6% от общего числа населения. Об этом свидетельствуют данные прогноза, обнародованного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

В прошлом году уровень бедности в стране составлял 37,8%. По прогнозам на нынешний год, без учета коронавиурса, этот показатель должен был составить 27,2%. Но в результате кризиса он может достигнуть 43,6%.

В результате грядущего кризиса более шести миллионов человек в Украине могут оказаться за чертой бедности. Среди домохозяйств с детьми уровень бедности возрастет с 33% до 51%. Так, тяжелое финансовое положение будет у каждой второй семьи с детьми.

Среди взрослых до 65 лет уровень бедности вырастет с 15,9% до 24,6%. Среди людей старше 65 лет — с 31,8% до 45,6%.

В целом ухудшение экономической ситуации будет иметь наиболее разрушительное воздействие на многодетные семьи, одиноких родителей с детьми, семьи с детьми до трех лет и одиноких пенсионеров старше 65 лет.

В тему: 6 мая 2020 года министр здравоохранения Германии Йенс Шпан пообещал, что принудительной вакцинации от коронавируса среди населения проводиться не будет. Перед этим в Штутгарте прошла демонстрация против запретов связаных с коронавирусом.

18 мая на сайте президента Украины появилась петиция с требованием не допустить принудительного тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID-19. На данный момент ее уже подписали 15 тыс. человек.