Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Стало известно, когда и на каких условиях в этом году можно будет отдохнуть в Турции и Греции

Стало известно, когда и на каких условиях в этом году можно будет отдохнуть в Турции и Греции

Главное: Власти Турции, Греции и Черногории решили смягить карантинные условия в туристических целях. Ожидается, что сначала этим смогут воспользоваться местные жители. Однако уже в середине лета страны откроют для иностранных туристов.

Детали: Турция начнет принимать иностранных туристов с середины июня. О таких сроках сообщил министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в эфире местного телевидения. Как сообщает Lenta.ru, министр отметил, что первыми туристами после эпидемии могут стать граждане азиатских стран, таких как Китай и ЮжнаяКорея.

При этом он напомнил, что ситуация с коронавирусом улучшается и в европейских странах. Таким образом, по мнению Эрсоя, международный туризм для Турции возобновится с середины июня.

Внутренний же сезон при этом может открыться уже 28 мая.

Как сообщает «Апостроф», об открытии туристического сезона думают также в Греции. По словам премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса, сейчас власти проводят работу, чтобы начать принимать иностранцев с 1 июля. При этом должны соблюдаться строгие правила для безопасности отдыхающих. Они будут распространяться на рестораны, пляжи, отели и другие популярные места скопления людей.

«Опыт туризма этим летом может несколько отличаться от того, что вы имели в предыдущие годы. Возможно, будут закрыты бары, и не будет толп, но вы все равно можете получить фантастический опыт в Греции. При условии, что глобальная эпидемия идет по нисходящему пути», — заявил греческий премьер.

К августу ожидают наплыва туристов и в Черногории. По словам директора Национальной туристической организации Черногории Жельки Радак-Кукавичич, для этого власти разрабатывают специальный протокол.

В тему: 12 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на то, что официально карантин введен до 22 мая, его будут продлевать.

В его рамках 7 апреля Государственная пограничная служба Украины запретила пересечение границы любым способом, кроме как на автотранспорте, для которого останутся открытыми 19 пунктов пропуска.

В начале мая руководство Египта и Болгарии приняло решение о смягчении карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Однако это касалось лишь местных жителей.

Тэги: мир, туризм, карантин, Турция, Черногория, отдых, отпуск, Греция, коронавирус

Комментарии

Статьи

15.05.20 09:16

Первый бой первого тербата

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
18.05.20 09:45

Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Украине вступает в силу гос­регулирование цен: что это значит и как будут наказывать нарушителей
18.05.20 12:12

В Украине вступает в силу гос­регулирование цен: что это значит и как будут наказывать нарушителей

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Появилась петиция, требующая запретить принудительную вакцинацию украинцев

Появилась петиция, требующая запретить принудительную вакцинацию украинцев
18.05.20 10:40
586
Последние новости
18.05.20 13:30

Стало известно, когда и на каких условиях в этом году можно будет отдохнуть в Турции и Греции
18.05.20 12:56

Число заболевших коронавирусом в Киеве растет. Данные на 18 мая
18.05.20 12:25

Немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса
18.05.20 12:24

Юрий Голик: Лучшей школе Украины в пгт Соленое Днепропетровской области исполнилось 2 года
18.05.20 11:54

Израиль успешно испытал вакцину от коронавируса на грызунах
18.05.20 11:03

Украинское издательство опубликовало на обложке произведений Кобылянской портрет... Марко Вовчок
18.05.20 10:40

Появилась петиция, требующая запретить принудительную вакцинацию украинцев
Фото и Видео
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
Зеленского шокировали масштабы политических репрессий
Зеленского шокировали масштабы политических репрессий
Илья Куса рассказал, как мировые державы пытаются «ловить рыбку в мутной воде» Ближнего Востока
Илья Куса рассказал, как мировые державы пытаются «ловить рыбку в мутной воде» Ближнего Востока
В Варшаве антикарантинный протест перерос в массовые беспорядки
В Варшаве антикарантинный протест перерос в массовые беспорядки
Эксперт рассказала, почему для Covid-19 будет характерно большое количество вспышек, а не один единственный пик
Эксперт рассказала, почему для Covid-19 будет характерно большое количество вспышек, а не один единственный пик
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса
Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса
В суд подан иск с требованием убрать из учебников героизацию Майдана
В суд подан иск с требованием убрать из учебников героизацию Майдана
Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)
Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.