Число заболевших коронавирусом в Киеве растет. Данные на 18 мая

Главное: За сутки коронавирусом в Киеве заболел 41 человек. Таким образом общее число заболевших в столице — 2321 человек.

Детали: За минувшие сутки в Киеве подтвердили 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших — 5 медиков, один человек умер. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

«Количество жителей города, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 41 человека, среди них 5 медиков. За прошедшие сутки в Киеве от коронавируса один человек умер. Всего за это время 49 летальных случаев», — сказал Кличко.

По его словам, на сегодня в столице уже 2321 подтвержденный случай заболевания на COVID-19.

«Среди заболевших: 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет и две девочки 5 и 15 лет, 11 мужчин от 29 до 65 лет. Два мальчика, которым по 9 лет», — рассказал Кличко.

В тему: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 325 человек. При этом ни одного нового случая не подтверждено сразу в четырех областях.