Юрий Голик: Лучшей школе Украины в пгт Соленое Днепропетровской области исполнилось 2 года

Реконструкция школы в пгт Соленое Днепропетровской области закончилась два года назад. Сразу после её открытия она стала лучшей школой Украины и такой остаётся до сих пор, — пишет Юрий Голик в Facebook. Во время реконструкции школы он был советником главы Днепропетровской ОГА и принимал непосредственное участие в работах, сделавших из обычной школы райцентра образец для всех украинских школ.

«Шалели в ней все, кто попадал сюда первый раз — министры, Президент, Премьер-Министр, народные депутаты и учителя со всей страны, которых до сих пор возят в эту школу как образец. И ошалеть было и есть от чего. 4 га территории. Несколько тысяч квадратных метров самой школы. Два футбольных поля. Площадка для баскетбола, волейбола, тенниса. Зона воркаута. Две детских площадки. Беговая дорожка с профессиональным легкоатлетическим покрытием. Яблоневый сад и небольшой парк. 100%-я доступность здания. Подъемник на центральном входе. Потому что так есть во всем мире. Подъемники, а не пандусы», — делится подробностями Голик.

До реконструкции

После реконструкции

Таких школ, по словам Голика, в 2015-2019 годах в Днепропетровской области было реконструировано или полностью построено несколько десятков.

Эффект от реконструкции школы в Соленом был ощутим уже через год, когда вырос средний балл выпускников, а прогулы уроков практически свелись к нулю.

«Просто потому, что в такой школе учителям хочется детей учить, а детям хочется учиться. Верю, что когда-то все школы в нашей стране будут такими же. Созидать, тем более для детей — это круто», — пишет Голик.

Сегодня в Украине в рамках Программы «Велике Будівництво», инициированной Президентом Владимиром Зеленским, строится, ремонтируется и реконструируется более 200 школ. Кроме этого в ходе «Великого Будівництва» во всех регионах Украины появятся сотни новых или реконструированных детских садов, спортивных объектов и медицинских учреждений. Также по Программе будет построено и отремонтировано около 6500 км дорог.

Напомним, недавно сообщалось о массовых работах по строительству и ремонту объектов инфраструктуры для детей в Донецкой области. Уже в этом году в рамках «Великого Будівництва» двери откроют школы в Селидово и Новогродовке, а также детский садик в Бахмуте.