Немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса

Главное: Президент Института Коха в Берлине не считает необходимым тотальную вакцинацию населения от коронавируса после того, как необходимая вакцина будет создана.

Детали: Известный германский вирусолог, президент Института Коха Лотар Вилер выступил против идеи всеобщей вакцинации от коронавируса. Как сообщает «Гордон» со ссылкой на местные СМИ, по его словам, когда безопасная и эффективная вакцина будет разработана, то нужно будет определить группы населения, которым она будет вводиться, однако оснований для того, чтобы обязательно прививать всех, нет. Что касается остальных, то жители ФРГ «достаточно умны», чтобы понимать пользу для здоровья от вакцинирования, добавил Вилер.

По данным Института Коха на выходных в Германии насчитывалось 173772 человека, инфицированных коронавирусом. Таким образом страна занимает восьмое место в мире по этому показателю. При этом процент смертности составляет 4,5.

В тему: 6 мая 2020 года министр здравоохранения Германии Йенс Шпан пообещал, что принудительной вакцинации от коронавируса среди населения проводиться не будет. Перед этим в Штутгарте прошла демонстрация против запретов связаных с коронавирусом.

18 мая на сайте президента Украины появилась петиция с требованием не допустить принудительного тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID-19. На данный момент ее уже подписали 15 тыс. человек.