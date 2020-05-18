Израиль успешно испытал вакцину от коронавируса на грызунах

Главное: В Израиле успешно прошли испытания на грызунах вакцины против коронавируса. В дальнейших планах — испытания вакцины на людях.

Детали: Институт биологических исследований в городе Нес-Ционе (Израиль) успешно завершил клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19 на грызунах. По информации местных СМИ, во время проведения испытаний вакцинировали 50% грызунов лаборатории института, затем все грызуны были инфицированы коронавирусом нового типа, сообщает «Интерфакс-Украина».

В результате исследований выяснилось, что привитые животные остались здоровы, а не привитые заразились COVID-19.

В дальнейших планах института перейти к следующему этапу испытаний — на других животных, а затем — на человеке. Отмечается, что в случае, если исследование пройдет по плану, вакцина против вируса будет готова через год или даже раньше.

Испытания вакцины против COVID-19 начались в прошлом месяце.

Над созданием вакцины против коронавируса также работает израильская компания MIGAL. В прошлом месяце сообщалось, что ее ученые начнут тестировать вакцину против коронавируса COVID-19 на людях уже в начале лета.

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