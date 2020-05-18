Украинское издательство опубликовало на обложке произведений Кобылянской портрет... Марко Вовчок

Главное: Одно из образовательных издательств перепутало портреты классиков украинской литературы Ольги Кобылянской и Марко Вовчок. Ошибка закралась прямо на обложке.

Детали: «Центр учебной и практической литературы» опубликовал сборник произведений украинской писательницы Ольги Кобылянской, проиллюстрировав его портретом Марко Вовчок. Как написала на своей странице в Facebook писательница Оксана Забужко, данное издательство печатает «учебники и пособия» за государственный счет.

При этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на сайте «Центра учебной и практической литературы» представлены 6 изданий произведений Кобылянской, но Марко Вовчок изображена лишь на одном из них. Эта книга была издана в 2019 году.

В тему: В июле 2007 года СМИ сообщили о том, что обложка книги тогдашнего премьер-министра Украины Виктора Януковича оказалась проиллюстрирована перевернутым флагом Украины.

Весной 2018 года в продаже на одном из сайтов появилась сувенирная тарелка, выпущенная ко дню королевской свадьбы, на которой вместо портрета принца Гарри рядом с актрисой Меган Маркл оказалась фотография британского певца Эда Ширана.