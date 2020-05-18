Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В четырех областях Украины не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

В четырех областях Украины не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 325 человек. При этом ни одного нового случая не подтверждено сразу в четырех областях.

Детали: За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 18 616, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). При этом ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях.

С начала эпидемии от осложнений коронавируса скончалось 535 пациентов (21 летальный случай за сутки).

К настоящему моменту от СOVID-19 вылечилось 5 276 украинцев, вчера зафиксировано еще 160 случаев выздоровления.

Ситуация в регионах выглядит так:

— Винницкая область — 733 случая;

— Волынская область — 625 случаев;

— Днепропетровская область — 843 случая;

— Донецкая область — 131 случай;

— Житомирская область — 564 случая;

— Закарпатская область — 901 случай;

— Запорожская область — 382 случая;

— Ивано-Франковская область — 1221 случай;

— Кировоградская область — 445 случаев;

— г. Киев — 2321 случай;

— Киевская область — 1224 случая;

— Львовская область — 1066 случаев;

— Луганская область — 42 случая;

— Николаевская область — 262 случая;

— Одесская область — 764 случая;

— Полтавская область — 264 случая;

— Ровенская область — 1167 случаев;

— Сумская область — 163 случая;

— Тернопольская область — 1081 случай;

— Харьковская область — 789 случаев;

— Херсонская область — 168 случаев;

— Хмельницкая область — 267 случаев;

— Черновицкая область — 2713 случаев;

— Черкасская область — 372 случая;

— Черниговская область — 108 случаев.

В тему: Биофармацевтическая компания из США обнаружила антитело, которое блокирует коронавирус на 100%. После введения нужного препарата в организм человека, коронавирус умирает за четверо суток.

Тэги: Украина, общество, здоровье, политика, новости Украины, коронавирус

Комментарии

Статьи

15.05.20 09:16

Первый бой первого тербата

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

13.05.20 11:50

Иван Либерман: После карантина нас ждет большая юридическая война людей против государства Украина

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
18.05.20 09:45

Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

В Украине вступает в силу гос­регулирование цен: что это значит и как будут наказывать нарушителей
18.05.20 12:12

В Украине вступает в силу гос­регулирование цен: что это значит и как будут наказывать нарушителей

Автор: «Апостроф»

Выбор редакции
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Футбол после коронавируса: немцы начали, наши – хотят
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Появилась петиция, требующая запретить принудительную вакцинацию украинцев

Появилась петиция, требующая запретить принудительную вакцинацию украинцев
18.05.20 10:40
586
Последние новости
18.05.20 13:30

Стало известно, когда и на каких условиях в этом году можно будет отдохнуть в Турции и Греции
18.05.20 12:56

Число заболевших коронавирусом в Киеве растет. Данные на 18 мая
18.05.20 12:25

Немецкий врач сделал важное уточнение по поводу тотальной вакцинации от коронавируса
18.05.20 12:24

Юрий Голик: Лучшей школе Украины в пгт Соленое Днепропетровской области исполнилось 2 года
18.05.20 11:54

Израиль успешно испытал вакцину от коронавируса на грызунах
18.05.20 11:03

Украинское издательство опубликовало на обложке произведений Кобылянской портрет... Марко Вовчок
18.05.20 10:40

Появилась петиция, требующая запретить принудительную вакцинацию украинцев
Фото и Видео
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В условиях карантина один из крупнейших ночных клубов Киева оказался забит до отказа
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
В Днепре пожилой мужчина убил 12-летнего ребенка
Зеленского шокировали масштабы политических репрессий
Зеленского шокировали масштабы политических репрессий
Илья Куса рассказал, как мировые державы пытаются «ловить рыбку в мутной воде» Ближнего Востока
Илья Куса рассказал, как мировые державы пытаются «ловить рыбку в мутной воде» Ближнего Востока
В Варшаве антикарантинный протест перерос в массовые беспорядки
В Варшаве антикарантинный протест перерос в массовые беспорядки
Эксперт рассказала, почему для Covid-19 будет характерно большое количество вспышек, а не один единственный пик
Эксперт рассказала, почему для Covid-19 будет характерно большое количество вспышек, а не один единственный пик
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Экс-советник секретаря СНБО заявил о причастности ВСУ к мародерству на Донбассе
Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса
Создана «практически осязаемая» 3D-модель коронавируса
В суд подан иск с требованием убрать из учебников героизацию Майдана
В суд подан иск с требованием убрать из учебников героизацию Майдана
Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)
Беременная американская певица сняла сатанинский клип в разгар пандемии коронавируса (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
18.05.20 10:14

В России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом
16.05.20 14:04

Когда главный санврач Украины, наконец, поймет, что плавание в бассейне совершенно безопасно!
14.05.20 20:33

Почему украинцы массово кончают жизнь самоубийством?
14.05.20 20:09

Россиянам уколят вакцину от коронавируса, изготовленную «на коленке»

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.