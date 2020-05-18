В четырех областях Украины не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 325 человек. При этом ни одного нового случая не подтверждено сразу в четырех областях.

Детали: За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 18 616, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

Наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). При этом ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях.

С начала эпидемии от осложнений коронавируса скончалось 535 пациентов (21 летальный случай за сутки).

К настоящему моменту от СOVID-19 вылечилось 5 276 украинцев, вчера зафиксировано еще 160 случаев выздоровления.

Ситуация в регионах выглядит так:

— Винницкая область — 733 случая;

— Волынская область — 625 случаев;

— Днепропетровская область — 843 случая;

— Донецкая область — 131 случай;

— Житомирская область — 564 случая;

— Закарпатская область — 901 случай;

— Запорожская область — 382 случая;

— Ивано-Франковская область — 1221 случай;

— Кировоградская область — 445 случаев;

— г. Киев — 2321 случай;

— Киевская область — 1224 случая;

— Львовская область — 1066 случаев;

— Луганская область — 42 случая;

— Николаевская область — 262 случая;

— Одесская область — 764 случая;

— Полтавская область — 264 случая;

— Ровенская область — 1167 случаев;

— Сумская область — 163 случая;

— Тернопольская область — 1081 случай;

— Харьковская область — 789 случаев;

— Херсонская область — 168 случаев;

— Хмельницкая область — 267 случаев;

— Черновицкая область — 2713 случаев;

— Черкасская область — 372 случая;

— Черниговская область — 108 случаев.

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