В четырех областях Украины не зафиксировано новых случаев заболевания коронавирусом

Главное: За минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились 325 человек. При этом ни одного нового случая не подтверждено сразу в четырех областях.
Детали: За минувшие сутки в Украине было зафиксировано 325 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число инфицированных достигло 18 616, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
Наибольшее количество заболевших зафиксировано за прошлый день во Львовской области (47 человек). При этом ни одного нового случая не подтверждено в Черкасской, Черниговской, Луганской и Полтавской областях.
С начала эпидемии от осложнений коронавируса скончалось 535 пациентов (21 летальный случай за сутки).
К настоящему моменту от СOVID-19 вылечилось 5 276 украинцев, вчера зафиксировано еще 160 случаев выздоровления.
Ситуация в регионах выглядит так:
— Винницкая область — 733 случая;
— Волынская область — 625 случаев;
— Днепропетровская область — 843 случая;
— Донецкая область — 131 случай;
— Житомирская область — 564 случая;
— Закарпатская область — 901 случай;
— Запорожская область — 382 случая;
— Ивано-Франковская область — 1221 случай;
— Кировоградская область — 445 случаев;
— г. Киев — 2321 случай;
— Киевская область — 1224 случая;
— Львовская область — 1066 случаев;
— Луганская область — 42 случая;
— Николаевская область — 262 случая;
— Одесская область — 764 случая;
— Полтавская область — 264 случая;
— Ровенская область — 1167 случаев;
— Сумская область — 163 случая;
— Тернопольская область — 1081 случай;
— Харьковская область — 789 случаев;
— Херсонская область — 168 случаев;
— Хмельницкая область — 267 случаев;
— Черновицкая область — 2713 случаев;
— Черкасская область — 372 случая;
— Черниговская область — 108 случаев.
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