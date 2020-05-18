Появилась петиция, требующая запретить принудительную вакцинацию украинцев

Главное: Появилась петиция с требованием не допустить принудительного тестирования и вакцинации жителей Украины. Она уже собрала 15000 подписей.

Детали: На сайте президента Украины появилась петиция с требованием не допустить принудительного тестирования на коронавирус и вакцинации от COVID-19. Автор петиции — Сергей Гула.

«Обращаемся к вам, как к Гаранту Конституции, не допустить нарушения ст. 28 Основного Закона государства и обеспечить уважение достоинства и неприкосновенности каждого человека и гражданина. Действующее законодательство предусматривает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО согласие пациента на любое медицинское вмешательство», — говорится в тексте петиции.

«Просим не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, учитывая те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности», — также сказано в тексте документа.

Петиция была зарегистрирована 14 мая и на данный момент собрала более 15000 подписей из 25000 необходимых.

В тему: 15 мая 2020 года мы писали, что Минздрав Украины готовится утвердить алгоритм массового тестирования на антитела к COVID-19. Начаться тестирование может уже на текущей неделе.

Сегодня сообщалось, что в России назревает скандал с вышками 5G и фейковым коронавирусом.

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