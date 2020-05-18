Китайский вирусолог признал, что власти скрывали информацию о реальном количестве заразившихся

Главное: Известный китайский вирусолог уличил власти города Ухань, с которого началось распространение коронавирусной болезни COVID-19, в сокрытии реальных данных о количестве заразившихся в начале эпидемии. Приехав на место событий он столкнулся с нежеланием местных медиков отвечать на вопросы о реальных показателях зараженных.

Детали: В начале эпидемии коронавирусной болезни COVID-19 власти Китая занижали число заразившихся людей. По словам главного советника по медицине правительства Китая, вирусолога Чжун Наньшаня, перед тем как приехать в Ухань 18 января, он получил множество звонков от коллег и бывших студентов, которые утверждали, что ситуация гораздо хуже, чем об этом говорится в официальных сводках.

Как сообщает РБК, у самого Няньшаня сомнения в достоверности официальных данных появились после того как на протяжении десяти дней власти города сообщали о том, что количество инфицированных людей в Ухане не превышает 41 человека, хотя в этот момент инфекция уже проникла за рубеж.

«Я не верил этим цифрам и продолжал спрашивать о реальных цифрах заражения», — заявил специалист, подчеркнув, что власти неохотно отвечали на эти вопросы.

Через два дня в Пекине Няньшаню сообщили, что количество зараженных выросло до 198 человек, трое погибли.

Тогда же он заявил в эфире местного телевидения, что вирус может передаваться от человека к человеку, хотя до этого медицинские власти Уханя сообщали, что этому нет доказательств и что распространение заболевания под контролем.

В тему: 3 мая 2020 года в интервью журналистам президент США Дональд Трамп обвинил Китай в распространении коронавируса. «Они совершили ошибку и пытались ее скрыть, пытались загасить это, как огонь», — заявил американский лидер.

На следующий день Государственный секретарь США Майк Помпео сделал заявление об искусственном происхождении коронавируса.