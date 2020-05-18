Американские фармацевты нашли антитело, которое на 100% блокирует коронавирус

Главное: Биофармацевтическая компания из США обнаружила антитело, которое блокирует коронавирус на 100%. После введения нужного препарата в организм человека, коронавирус умирает за четверо суток.

Детали: Представители американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics утверждают, что обнаружила антитело, которое, на 100% блокирует коронавирус. «Подчеркиваем, что это лекарство. У нас есть решение, которое точно работает», — сказал доктор Генри Джи, основатель компании в эфире телеканала Fox News, сообщают «Факты».

Он рассказал, что антитело STI-1499 обволакивает вирус и лишает возможности зацепиться за клетки в организме человека. Оказавшись без жизненно необходимой для него подпитки, коронавирус умирает за четверо суток.

По словам Генри Джи, благодаря препарату, содержащему STI-1499, карантин во всех странах можно будет снять. «Если у нас будет нейтрализующее антитело в организме, социальное дистанцирование будет не нужно», — подчеркнул он.

Отметим, что на сегодняшний день компания способна производить 200 тысяч доз препарата в месяц. Сейчас уже ведутся переговоры с другими фармацевтическими компаниями, чтобы увеличить производство до нескольких миллионов доз.

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